La revelación de Nasser Al-Attiyah que sorprendió a la caravana del Dakar

Nasser Al-Attiyah (Toyota) aseguró que pasó "mucho miedo" en la octava etapa del Dakar, disputada entre entre Al Dawadimi y Wadi Ad Dawasair, al ir durante 350 kilómetros “solo con tracción en las dos ruedas delanteras" debido a un fallo mecánico.

"Durante 350 kilómetros hemos estado solo con tracción a dos ruedas, las delanteras, y la verdad que he pasado mucho miedo", comentó al llegar al campamento. Un Al-Attiyah que a pesar de esto mantiene el liderato de la general en coches con 37m58s sobre el francés Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme).

"He intentado atacar durante los últimos 50 kilómetros, cuando ya no había dunas, y me ha tranquilizado mucho saber que solo hemos perdido siete minutos. Me siento feliz por haber terminado la etapa. Pero ojo, el Dakar aún no ha acabado, no hay que perderle el respeto", añadió.

Loeb, por su parte, explicó: "Hemos atacado a fondo durante toda la especial, pero en el km 28 hemos pinchado y perdido dos minutos. Al llegar al enlace, nos hemos dado cuenta de que habíamos perdido la segunda rueda de repuesto, con lo cual nos quedaban 250 km sin opción a cometer error alguno".

"Sabía que estábamos haciendo un buen tiempo así que me he andado con mucho cuidado en las piedras para no pinchar. En todo caso, ha sido una buena especial. Nasser ha perdido algo de tiempo porque no ha rodado muy deprisa. La semana pasada era yo al que le molestaban, esta semana es él", cerró.