La gran oportunidad que tendrán Los Pumas en el próximo partido ante los All Blacks

El medio apertura de los All Blacks Beauden Barrett sufre una lesión en la pantorrilla derecha y está en duda su presencia en el seleccionado de Nueva Zelanda el sábado próximo en el partido ante Los Pumas, por la cuarta fecha del Rugby Championship, cuya etapa final se está celebrando en Australia.

Tras el triunfo por 39-0 ante Los Pumas del domingo pasado en la ciudad de Perth, la figura de los All Blacks sufre una molestia en la pantorrilla derecha desde hace varias semanas, consignó NewsHub. Incluso durante el cotejo sólo pateó un par de veces a los palos y luego lo hizo su hermano Jordie. Además, fue reemplazado por Damian McKenzie a los nueve minutos del final.

El cuerpo médico está a la espera la evolución de la lesión de Barrett ya que podría quedar afuera del partido con Los Pumas, el sábado próximo a las 7 de Argentina en el Suncorp Stadium de Brisbanee, y perder así a su primera variante en el puesto de apertura.

No obstante, es probable que los All Blacks presenten muchos cambios en su formación ya que luego de volver a jugar ante Argentina tendrán los dos compromisos que más aguardan, los cotejos ante Sudáfrica, el vigente campeón del mundo en donde se definirá el campeón del certamen. Esta es la oportunidad que buscarán aprovechar Los Pumas, quienes vencieron a los All Blacks por primera y única vez en 2020.

Luego de tres fechas Nueva Zelanda es líder con 15 unidades, seguido por Sudáfrica con 10, Australia con cuatro y cierran Los Pumas sin unidades.