Todos los resultados de los argentinos en el US Open

El tenista argentino Sebastián Báez le ganó al estadounidense Govind Nanda en la primera ronda de la clasificación al cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos (US Open), cuarto y último Grand Slam de la temporada, en la ciudad de Nueva York.



El bonaerense Báez, número 155 del ranking mundial, venció al local Nanda (478) por 6-3 y 7-5 en una hora y media de juego y avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará a otro estadounidense, Christian Harrison (280).



Harrison eliminó hoy al cordobés Juan Ignacio Londero (153) por 6-4 y 6-2 en 1h18m. de juego en una de las canchas del complejo Flushing Meadows.



En tanto, el santiagueño Marco Trungelliti (198) también se metió en la segunda ronda de la clasificación, al beneficiarse con el retiro por lesión del esloveno Blaz Kavcic (221), cuando se imponía por 6-1 y 2-0.



El próximo adversario de Trungelliti será el británico Liam Broady (142), que doblegó al japonés Tatsuma Ito (241), con parciales de 6-4 y 6-1.



Por su parte, el platense Tomás Etcheverry (142) perdió con el francés Enzo Couacaud (190) por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 40 minutos.



El martes ultimo otros dos argentinos avanzaron a la segunda ronda, Francisco Cerúndolo (107) y Juan Pablo Ficovich (246), quienes jugarán entre sí. En tanto, quedaron afuera Renzo Olivo (214), Guido Andreozzi (203), Facundo Mena (258) y Andrea Collarini (240).



En la clasificación femenina, la rafaelina Paula Ormaechea (210 en el ranking de la WTA) no pudo esta noche con la serbia Olga Danilovic (145 y preclasificada número 29), que la batió por 6-2 y 7-5..



Los jugadores argentinos que accederán directamente al cuadro principal del US Open, con premios por 57,5 millones de dólares, son el porteño Diego Schwartzman (14), el azuleño Federico Delbonis (47), el rosarino Federico Coria (61), el bahiense Guido Pella (84) y el santafesino Facundo Bagnis (79) entre los varones; y la rosarina Nadia Podoroska (37) entre las mujeres.