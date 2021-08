Independiente quiere aferrarse a la cima: a qué hora y cómo verlo en vivo

Independiente, líder invicto de la Liga Profesional de Fútbol, recibirá hoy a Defensa y Justicia en uno de los cuatro partidos que darán inicio a la séptima fecha. El encuentro se jugará a partir de las 21.15 en el estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de Fox Sports Premium.

El Rojo es el único líder del torneo doméstico con 14 puntos luego de seis fechas y asumirá un compromiso de riesgo ante el Halcón de Florencio Varela, que tiene siete unidades y un rendimiento en alza.

Los otros tres partidos de la agenda del fútbol argentino los protagonizarán Aldosivi vs. Colón, Banfield vs. Estudiantes y Sarmiento vs. Atlético Tucumán.

Agenda completa: viernes 20 de agosto

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:45 Aldosivi vs Colón TNT SPORTS

19:00 Banfield vs Estudiantes LP ESPN FOX SPORTS PREMIUM TV PUBLICA

19:00 Sarmiento vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

21:15 Independiente vs Defensa y Justicia FOX SPORTS PREMIUM

BUNDESLIGA

15:30 Leipzig vs Stuttgart

LIGA DE ESPAÑA

16:00 Betis vs Cádiz DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Brest vs PSG ESPN

PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

11:00 Huracán vs River DEPORTV

13:00 El Porvenir vs Deportivo Español DEPORTV

15:00 Lanús vs SAT DEPORTV

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

23:30 Los Angeles Galaxy vs San Jose Earthquakes ESPN 3

NASCAR

10:00 Camping World Truck Series FOX SPORTS 3

CICLISMO - VUELTA DE ESPAÑA

10:50 Etapa 7 ESPN 3

MASTERS 1000 CINCINATTI

12:00 Cuartos de Final ESPN 2

20:00 Cuartos de Final ESPN 2

EREDIVISIE (LIGA DE HOLANDA)

15:00 Nijmegen vs Zwolle

GOLF: THE NORTHERN TRUST

15:00 Segunda Ronda ESPN Extra

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Tampa Bay Rays vs Chicago White ESPN 3

CAMPEONATO URUGUAYO

20:00 Old Boys vs Old Christians ESPN Extra

WWE (WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT)

21:00 Smackdown FOX SPORTS