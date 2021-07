"Soy víctima de lo que hice": la curiosa confesión de Mourinho al ser presentado en la Roma y el dardo para Cristiano Ronaldo

El entrenador portugués José Mourinho fue presentado este jueves como nuevo entrenador de la Roma y allí sorprendió con una curiosa confesión al asegurar que es "víctima" de lo que logró en su carrera y que lo que para él es "un desastre", para los demás "es fantástico", en relación a las críticas recibidas por sus últimas experiencias en la Premier League.

"Soy víctima de lo que hice, de la forma en la que me mira la gente. Lo que para mí es un desastre, para los demás es fantástico", afirmó Mourinho, presentado en una terraza en el Ayuntamiento de Roma ante unos 70 medios de comunicación y transmitido en directo en más de cincuenta países.

A su vez, el DT portugués pidió tiempo a sus nuevos aficionados porque hay "mucho trabajo por hacer", pero aseguró que en tres años está seguro de que los hinchas estarán celebrando "algún trofeo".

"Mis últimos tres clubes: título con el Chelsea, tres copas con el Manchester United, una final con el Tottenham. Llegué que iban duodécimos y terminamos en Europa. Lo que para mí es un desastre, otros nunca lo hicieron en la vida", afirmó Mourinho, quien estuvo acompañado por el director deportivo romanista, su compatriota Thiago Pinto.

Muy calmado, relajado, pero también listo para dejar claro su punto de vista sobre sus críticos, Mourinho subrayó que "los demás" están obsesionados con sus victorias, pero él no.

"No es una obsesión pensar en ganar. Hay algo de lo que no podemos huir. Es verdad que los últimos nueve técnicos de la Roma no ganaron trofeos, es verdad que terminamos a 16 puntos de la Champions League. Tenemos que entender por qué, hasta llegar a lo que queremos", dijo.

"Esto es llegar, trabajar mucho, tener tiempo. Tengo tres años de contrato, luego el club decidirá el futuro. No podemos huir del hecho de que llevamos años que no ganamos, porque terminamos lejos del título. Nosotros queremos ganar, en fútbol nunca digas nada, pero normalmente no ganas de forma inmediata", advirtió.

Finalmente, habló de su compatriota Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus, con una broma: "Cristiano no debe preocuparse por mí, debería hacerlo si yo jugara de defensa central, porque le pegaría. Pero no debe preocuparse porque soy demasiado viejo y malo", aseguró entre risas.