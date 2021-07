De la mano de Messi, los números que ilusionan a Argentina antes de enfrentar a Colombia en la semifinal de la Copa America

A partir de las 22, en Brasilia, Argentina y Colombia se enfrentarán en la segunda semifinal de la Copa América para definir el último ticket a la gran final, donde ya espera el anfitrión, Brasil. A continuación, un repaso por los números de ambos equipos, gentileza de DataFactory, con Lionel Messi liderando las estadísticas una vez más.

El historial copero

Argentina y Colombia cumplirán hoy 15 partidos en la Copa América. La Albiceleste se impone en el historial ante los colombianos con 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas (38GF-16GC). Las últimas dos victorias de Colombia ante Argentina en la Copa América fueron en Paraguay 1999 y 2019: 3-0 (Iván Córdoba, Edwin Congo y Johnnier Montaño), en Luque por el Grupo C. Luego, en Brasil 2019, victoria 2-0 (Roger Martínez y Duván Zapata) en la jornada inicial del Grupo B en Salvador de Bahía.

Cómo llegan

Argentina goleó 3-0 a Ecuador en Goiania y selló su clasificación a la semifinal de la Copa América. La Albiceleste accedió a esta instancia en las últimas 4 ediciones del certamen: 2015 (vs. Paraguay), 2016 (vs. Estados Unidos), 2019 (vs. Brasil) y 2021 (vs. Colombia).

Colombia se metió entre los cuatro mejores del continente tras eliminar a Uruguay en la tanda de penales. Los cafeteros están en semifinales, a donde habían accedido por última vez en la Copa América Centenario 2016, cuando fueron eliminados por el eventual campeón Chile (0-2).

De la mano de Messi

Argentina encabeza el ranking de situaciones de gol en la Copa América (73). Además, lidera los listados de disparos al arco (43), faltas recibidas (84) y pelotas recuperadas (119). Reúne puntaje ideal en los primeros tiempos (15 pts.) siendo el máximo anotador en los primeros 15 minutos (3).

Lionel Messi lidera el rubro de goles (4), asistencias (4) y disparos (23) en la presente Copa América. Además, el capitán argentino está a dos encuentros de alcanzar al chileno Sergio Livingstone como el jugador con más presencias en la historia de la Copa América (34).

Por el lado de Colombia, Miguel Ángel Borja aportó 1 gol y brindó 1 asistencia. El delantero anotó el último tanto en el historial contra Argentina (Eliminatorias Qatar 2022).