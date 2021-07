Bomba de Luis Scola: duras declaraciones del capitán de la Selección argentina contra la dirigencia de la CAB

La Selección argentina de básquet se encuentra en Las Vegas preparándose para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio y cuando parecía que reinaba la paz, el capitán Luis Scola cargó duramente contra la actual dirigencia de la Confederación Argentina, dejando en claro las enormes diferencias que mantiene con la conducción de la entidad.

"La gente que está en la CAB no quiere saber absolutamente nada conmigo", aseguró sorpresivamente el capitán del combinado nacional en declaraciones al diario Clarín. "Tiene un rechazo enorme por mí, por lo que pienso y por lo que quiero hacer. Y me quiere lo más lejos posible", agregó sobre la relación que tienen.

No es la primera vez que Luifa se planta contra la dirigencia del ente. En 2014 lideró la oposición del plantel del Seleccionado nacional a disputar el Mundial de España si no había cambios en la conducción. Como consecuencia, el presidente Germán Vaccaro renunció, se abrió una causa judicial en su contra y finalmente Argentina jugó la Copa del Mundo.

En 2019, Scola, el DT Sergio Hernández y varios jugadores apoyaron públicamente la candidatura de Federico Susbielles, pero perdió contra Fabián Borro, motivo que llevó al Oveja a renunciar al cargo, aunque luego lo convencieron, regresó tras su experiencia europea y estará en Japón.

Aunque no lo mencionó, Scola apuntó directamente contra Borro. "Nuestras formas de entender una organización deportiva en cualquiera de sus aspectos están en veredas tan opuestas que si me dijeran 'queremos que vengas a ayudarnos' me sentiría incómodo. Y estoy seguro de que ellos están cómodos de que yo piense diferente", explicó para dejar en claro que la grieta es enorme.

Los Juegos Olímpicos marcarán el retiro de Scola y ante la consulta sobre si se volcará a ser dirigente para llegar algún día a conducir los destinos del básquet argentino, aseguró que "en algún momento tenía ese interés, pero cuando volvió esta gente a manejar la CAB bajé un poco los brazos. Porque, al final del día, hicimos tanto para cambiar las cosas y nos encontramos, cinco años después, prácticamente en el mismo lugar que antes... Eso fue bastante desmotivador".