¿A qué hora juega Godoy Cruz y cómo verlo en vivo?

Este domingo, desde las 13:30 horas, se enfrentarán Defensa y Justicia y Godoy Cruz en Florencio Varela, por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El partido será transmitido por Fox Sports Premium y arbitrado por Silvio Trucco.

Defensa y Justicia quedó afuera de la Copa Libertadores de América en la semana contra Flamengo en Brasil y en debut de la competición nacional no pudo con Huracán y perdió por 2-1.

Por su lado, Godoy Cruz tuvo un arranque positivo en su casa sobre un equipo alternativo de Rosario Central (2-1), en un resultado importante para engrosar sus promedios pensando en los cuatro descensos de 2022.

Además, se jugarán otros cuatro partidos de Primera Divisón, habrá fútbol de Primera Nacional y mucho más.

Agenda completa

Domingo 25 de julio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:30 Defensa y Justicia vs Godoy Cruz FOX SPORTS PREMIUM

13:30 Patronato vs Sarmiento TNT SPORTS

15:45 Rosario Central vs Vélez FOX SPORTS PREMIUM TNT SPORTS

18:00 River vs Unión TNT SPORTS

20:15 Estudiantes vs Independiente FOX SPORTS PREMIUM

PRIMERA NACIONAL

15:00 Quilmes vs Deportivo Riestra

15:05 Deportivo Morón vs All Boys DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

15:10 Tigre vs Belgrano TYC SPORTS

15:30 Mitre vs Nueva Chicago

15:30 Instituto vs Defensores de Belgrano

16:00 Agropecuario vs Gimnasia Mendoza

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

19:00 New York City vs Orlando City

20:30 Inter Miami vs Philadelphia Union

21:00 DC United vs New York Red Bulls

BRASILEIRAO

11:00 Atlético Mineiro vs Bahía

16:00 Flamengo vs Sao Paulo

16:00 Fortaleza vs Bragantino

18:15 Athlético Paranaense vs Inter

18:15 Santos vs Atlético-GO

20:30 Sport Recife vs Ceará

PRIMERA C

15:00 Atlas vs Central Córdoba

15:00 Claypole vs Argentina de Merlo

15:00 Lujan vs Sportivo Italiano

15:00 Deportivo Español vs El Porvenir

15:00 Lamadrid vs Berazategui

15:00 Laferrere vs Ituzaingó

15:00 Midland vs Burzaco

15:00 Real Pilar vs Alem

15:00 Victoriano Arena vs Excursionistas

CLASIFICACIÓN WORLD CUP

16:00 Uruguay vs Brasil ESPN 2

FLORIDA CUP

19:00 Inter vs Arsenal ESPN 2

21:40 Everton vs Millonarios ESPN 2

MAJOR LEAGUE RUGBY

19:00 Final: LA Giltinis vs Utah Warriors DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Brewers vs White Sox ESPN 3

ESPORTS: CSF1 RACING

20:00 Gran Premio de Australia DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1619