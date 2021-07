Horacio Cifuentes debutó con una victoria para el tenis de mesa en Tokio 2020

Horacio Cifuentes inauguró el tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de Tokio para Argentina de la mejor manera: ganó su primer partido ante el vanuatuense Yoshua Shing por 4-0 (11-2, 11-5, 12-10 y 11-6) y avanzó a la segunda ronda.

En la próxima instancia, el platense de 23 años enfrentará a Chin Yuan Chuang, oriundo de China Taipéi. El partido será este domingo, en la mesa 2 del Tokyo Metropolitan Gym, desde las 3.30 (hora de la Argentina).

Las palabras de Horacio Cifuentes

"Son mis primeros Juegos Olímpicos. Capaz entré un poquito nervioso, pero con el correr de los puntos me fui adaptando. Era un partido donde no había ritmo de juego, costaba entrar a los puntos largos, así que se tuvo que desarrollar en saque y recepción", señaló Cifuentes a TyC Sports una vez consumada su victoria.

"Mañana me toca con Chin Yuan Chuang. Lo miraba mucho cuando estaba en mis inicios. Poder jugar y competir contra él mañana va a ser buenísimo, una experiencia que no me voy a olvidar más, pero también con la esperanza y con la fuerza de poder hacer partido y, por qué no, de llevarme la victoria... Espero que mañana pueda encontrar mi mejor versión para hacer un gran partido y poder llevarme la victoria, que es lo que más anhelo", sentenció el argentino con respecto a su próximo rival.