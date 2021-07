La contundente frase de Fernando Alonso sobre el accidente de Max Verstappen y Lewis Hamilton que agrandó la polémica en la Fórmula 1

Mercedes y Red Bull aprovechan cada momento para golpear al otro luego del tremendo accidente que protagonizaron Lewis Hamilton y Max Verstappen en el Gran Premio de Inglaterra. En ese marco, Fernando Alonso apareció como narrador testigo para sentar su posición: "No hubo nada malintencionado, fue un momento desafortunado de la carrera".

"Creo que Lewis tenía más de medio coche junto a Max Verstappen, así que, de algún modo, Lewis no podía desaparecer de la trazada interior. No es que pueda esfumarse, fue en un momento desafortunado de la carrera", señaló Alonso, excompañero de Hamilton en la escudería McLaren.

"No fue nada intencionado o no hubo nada que ninguno de los dos pilotos hiciera mal en mi opinión. Fue un momento desafortunado en la carrera", explicó luego dejando una sutil defensa a Hamilton, quien fue penalizado con 10 segundos. El comentario de Alonso se suma a la controversia de las últimas horas: Mercedes defiende a su piloto y Red Bull pide su suspensión.

Abandono de Verstappen y triunfo de Hamilton

Verstappen no pudo completar ni siquiera una vuelta en el circuito de Silverstone: luego del accidente con Hamilton, el neerlandés tuvo que recibir atención médica y abandonó la carrera. El inglés, por su parte, se sobrepuso a la penalización y terminó ganando una tremenda carrera en sus propias tierras.

La queja de Alonso con la Fórmula 1

“Siempre he sido un piloto limpio y lo seguiré siendo durante toda mi carrera. Además, creo que soy de los pocos que no tiene puntos en la licencia, para ser sincero. A lo que me refería es que me sentía un poco como un idiota, lo dije en Austria, al respetar las reglas. Intentamos hablar con el director de carrera y de decir siempre o de culpar las cosas que otra gente hace sin mucho éxito o respuestas y eso es extraño, así que no quiero estar culpando ni llorando en cada carrera por algo que hacen los demás”, expresó Alonso en conferencia de prensa.

“La estrategia en las primeras carreras no tenía ninguna solución o no nos dio ninguna solución, así que entendimos que la solución es hacer lo que están haciendo los demás. Eso es lo único que podemos hacer, ¿sabes? Porque tratamos de ser justos y de decir al árbitro ‘mira, están jugando con las manos en el área’, pero si los árbitros no hacen nada, entendemos que nosotros también podemos jugar con las manos en el área, así que lo hacemos”, añadió.