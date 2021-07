Una escribana certifica en San Lorenzo el abandono de trabajo de una de sus figuras

La novela entre San Lorenzo, Boca y River por Juan Ramírez sumará un nuevo capítulo ante la decisión del Ciclón de certificar ante escribano público la ausencia del futbolista en la concentración.

El conjunto de Boedo se plantó y la decisión fue la de certificar el abandono de trabajo de parte del mediocampista por quien Boca y River se mostraron interesados, pese a estar citado para enfrentar a Arsenal, en el Viaducto, desde las 15.45.

Además, en San Lorenzo siguen firmes en no venderlo por los montos ofrecidos. Desde el Xeneize ofrecieron dos millones de dólares mientras que el Millonario buscó obtener una prioridad de compra por el mismo monto, pero para diciembre. Claro, en Núñez también tienen la carta del pase de Augusto Batalla, arquero que pretende el Ciclón. Así, River se plantó: si no les dan la prioridad sobre Ramírez, no les dan al guardametas.

San Lorenzo se planta con Ramírez y quiere certificar su retiro de la concentración

Lo cierto es que, para San Lorenzo el jugador era intransferible. Le comunicaron al jugador que querían contar con él al menos hasta fin de año, incluso bajo la promesa de buscar una salida en el próximo mercado de pases, pero la realidad es que la situación parece irreversible.

Así, la venta de Ramírez dependerá de que o Boca o River mejoren sus ofertas. Desde San Lorenzo aseguran que, por dos millones de dólares, no lo venderán. Mientras tanto, buscarán certificar su decisión y ya lo descartan para integrar el banco ante Arsenal.