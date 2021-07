De la alegría a la queja: las sensaciones de Gallardo por la Selección argentina campeona de la Copa América

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, quien días atrás y en plena disputa de la Copa América manifestó su deseo de dirigir alguna vez a la Selección argentina, se refirió anoche luego del empate 1 a 1 ante Argentinos Juniors al título logrado por la Albiceleste, a la vez que esbozó una queja.

En primer lugar, el Muñeco manifestó su alegría y aseguró que "me puso muy contento por los chicos, por Messi, por la Selección argentina en sí. Un título que se nos venía escapando hace mucho tiempo y se pudo lograr. Esperemos que eso les dé aliento y confianza para seguir en un proceso esperanzados".

"Con relación a nuestros jugadores, es un orgullo que esta institución pueda aportar buenos talentos a la Selección", agregó con respecto a Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez, los tres representantes del Millonario en el flamante campeón de America.

Sin embargo, más allá de la alegría, Gallardo se quejó por el armado del calendario por parte de la Conmebol, ya que no pudo darle el descanso debido a sus jugadores tras regresar de Brasil.

"Es difícil. Los calendarios no nos ayudan. No les pudimos dar los días que un jugador necesita para tener un descanso de una competencia a la otra. No se los pudimos dar. Vinieron con muchísima voluntad de sumarse, se pusieron a disposición y les tocó jugar. Me genera que tienen ese deseo, esas ganas y sentido de pertenencia que hace que se pusieran la camiseta", dijo al respecto.