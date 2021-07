La polémica confesión de Nacho Fernández sobre cómo le anularon el gol a Boca

El exvolante de River Plate, Ignacio Fernández, hoy capitán de Atlético Mineiro, habló luego del empate de su equipo ante Boca Juniors en la Bombonera por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores y contó por qué se rebelaron contra el árbitro Andrés Rojas y cómo lograron que anulara el gol de Diego González, totalmente lícito, que hubiese significado el triunfo del Xeneize.

En primer lugar, Nacho contó que en el gol anulado a Boca por el árbitro colombiano lo instó a recurrir al VAR "para revisar la jugada, porque en ese momento del tanto de Diego González ese sistema no estaba funcionando".

"La verdad que nunca pensé en que el árbitro me podía expulsar por no sacar del medio después del gol, ya que mi reclamo era de lo más lógico, puesto que en una jugada dudosa si el VAR no estaba funcionando, había que esperar a que lo hiciera y recurrir a él, como terminó ocurriendo", aclaró Nacho Fernández sobre por qué se negaron a sacar del medio pese a que el referí se los ordenó más de una vez.

Las quejas que como capitán encabezó Fernández terminaron teniendo éxito al anularse el gol por un inexistente empujón de Norberto Briasco a un rival en la acción previa al gol de cabeza del Pulpo González.