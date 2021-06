La advertencia de Óscar de la Hoya al Canelo Álvarez que sacude al mundo del boxeo

Óscar de la Hoya busca volver al ring para poder posicionarse en el nuevo negocio del boxeo: las exhibiciones de las leyendas del deporte de los puños. Debido a esto, el exboxeador amenazó a Canelo Álvarez al decirle que va por él y también dijo que quiere la revancha con Floyd Mayweather.

En su cuenta verificada de Instagram, publicó una serie de historias donde se le observó realizar ejercicios de entrenamiento. En una de ellas, grabó el encordado al que se montó posteriormente, aunque acompañó el material con la canción "The champ is here". En el segundo fragmento, ya con los guantes puestos, se le mira lanzando puñetazos a las manoplas de su entrenador.

Pero en una tercera publicación de la Hoya lanzó una amenaza directa. Aunque no mencionó ningún nombre, dijo "Jódete. Jódete en esa mierda. Te voy a patear el trasero", y soltó una risa intimidante. Además, en el mismo fragmento colocó el texto: "Iré por tu trasero". Este enfrentamiento de declaraciones comenzó desde 2020, cuando Álvarez anunció el rompimiento de su relación con la empresa promotora de Óscar de la Hoya.

Por otra parte, Óscar de la Hoya mantuvo diálogos en un Instagram Live con Ryan Kavanaugh, promotor de Triller. "Dame dos peleas y después veras, puedo gritar por Mayweather. En una maldita pelea real, hermano. Esto no es una exhibición. Voy a gritar por, lo verás. Lo haremos esto en Triller", comentó el Golden Boy.