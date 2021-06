La increíble confesión de Alessandro Nesta sobre Lionel Messi

El exdefensor Alessandro Nesta, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, detalló cómo sufrió a Messi con frases que sorprendieron al mundo del fútbol. Lo enfrentó cuatro veces con la camiseta de Milan y el astro argentino dejó una imborrable huella que hasta hoy sigue latente en uno de los mejores defensores del Siglo XXI.

En una entrevista con ITA Sport Press, contó su traumática experiencia contra el crack argentino: "Lo que me deprimió es que en diez minutos ya había hecho diez carreras, y yo con 37 años comenzaba a sufrir. En la décima le di una patada y caí al suelo exhausto, podía ver las estrellas. Y de inmediato me estaba dando la mano para levantarme. Allí me destruyó mentalmente".

"¿Se entiendes? Estaba en el suelo y cuando a los dos segundos abro los ojos veo su rostro con la mano al frente que quería ayudarme a levantarme. Allí me destruyó mentalmente", recordó perplejo. Nesta, con más de una década de experiencia en los seleccionados italianos, fue subcampeón de la Euro 2000 y dos veces ganador de la Champions League con Milan (2003 y 2007).

Nesta hace referencia al duelo de ida jugado en San Siro que quedó igualado sin goles por la ida de los cuartos de final de la Champions. Messi fue un verdadero problema para el equipo italiano. En el partido de vuelta, jugado en el Camp Nou, los azulgranas regalaron otro partido memorable y se impusieron por 3-1, con dos goles del delantero rosarino.