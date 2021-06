¿Qué dijo Scaloni sobre jugar la Copa América en Brasil?

Lionel Scaloni criticó la decisión de la Conmebol de jugar la Copa América en Brasil porque no es "el lugar ideal" por la mala situación epidemiológica en la pandemia del coronavirus tras la cancelación de la organización en Colombia y Argentina.



"Brasil no es el lugar ideal para la Copa América, seguramente esté igual, o peor, o tal vez apenas en mejores condiciones que nosotros. Desde ese punto de vista seguramente sea una situación muy difícil de asimilar, esa decisión, pero esto no quita que si nosotros tenemos que ir, vamos a jugar", apuntó el DT del seleccionado argentino de fútbol en conferencia de prensa.



"Vamos a intentar que la Copa sea lo mejor posible, pero hay muchas incógnitas dentro de las cuales está el alojamiento, dónde vamos a estar... nos cambió la perspectiva, porque íbamos a estar en el predio concentrados, tomando todos los recaudados", continuó.



La Copa América, que originalmente iba a disputarse en Colombia y que tampoco se realizará en la Argentina "en atención a las circunstancias presentes", según anunció la noche del domingo la Conmebol, se jugará en Brasil, sin público y con Brasilia, Río de Janeiro, Goiás y Mato Grosso como sedes.



"Hace rato que se venía hablando de los problemas que teníamos como país para poder albergar la Copa América, del esfuerzo que estaba haciendo el Gobierno, la AFA y todo el mundo para intentar que se pudiera jugar en la Argentina", dijo Scaloni.



"Colombia, por todo lo que sabemos, ya se había bajado. Al final se decidió que no se haga por un tema de salud, por un tema lógico, y resulta que ahora nos vamos a Brasil. Con eso está todo dicho", cerró.



La palabra de Scaloni se mantuvo en la misma sintonía que los futbolistas uruguayos Edison Cavani, Luis Suárez y Diego Godín, y del delantero argentino Sergio Agüero, todos críticos con la decisión de la Conmebol.