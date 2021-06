La increíble razón por la que Armani y Montiel no podrán estar ante Chile

La Selección Argentina tendrá otras dos bajas importantes para viajar a Santiago del Estero y enfrentar a Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Se trata de Franco Armani y Gonzalo Montiel, quienes mantienen activos sus casos de Covid-19 y no podrán ingresar a esa provincia.

"Franco Armani no puede viajar porque tiene un PCR positivo, al igual que Gonzalo Montiel, y el Gobierno provincial no permite ingresar a personas con PCR positivo", detalló Scaloni y siguió: "Llevamos muchos días testeándolo para ver si le da negativo y en este caso lo lamento por él, que ni siquiera podrá estar con sus compañeros".

"Esperamos hasta último momento y le sigue dando positivo, aunque no contagie y no tenga riesgo no puede ir", expresó. Scaloni se mostró tranquilo por la decisión aunque también se lo notó apenado por el contexto y la situación puntual de ambos futbolistas de River Plate, quienes habían dado positivo en medio del brote que tuvo el plantel millonario.

A ellos se le suma el Kun Agüero, que no presenta síntomas y ya fue aislado en el predio que de Ezeiza. Más allá del negativo posterior, el delantero, que será sometido a dos testeos más en la brevedad, no estará en Santiago del Estero para el encuentro con Chile por precaución.