Un ídolo de Boca fue condenado a prisión por violencia de género

Jorge Comas, el ídolo de Boca de los 80 fue sentenciado a dos años de prisión preventiva por violencia de género contra tres mujeres en México. La Fiscalía General del Estado de Veracruz, mediante un comunicado, informó que fue acusado por lesiones dolosas contra las denunciantes.

"Dentro del Proceso Penal 503/2021, fue vinculado a proceso y le fue impuesta como medida cautelar prisión preventiva justificada por dos años, como resultado de la actuación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia en Contra de la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas", explicaron en el documento.

En una entrevista de Imagen Noticias, una de las denunciantes, Lidia Villagomez, relató lo sucedido cuando la atacó: "Me avienta un vaso de cristal con cerveza, logro esquivarlo, se estrella el vaso y se me viene encima a los golpes. Yo veía la rabia en su cara pero yo no sabía por qué. Yo traía mis lentes puestos, me los desbarató en la cara y me siguió golpeando".

No es la primera vez que "Comitas" sale en los medios por conflictos de este estilo. En septiembre de 2012 había sido detenido luego de golpear, causarle lesiones y agredir al periodista Jorge Rocha Solano cuando se encontraban en el restaurante Larry Moon, propiedad del comunicador.

Tras jugar en Colón y en Vélez, el delantero recaló en Boca entre 1985 y 1989 y se ganó a la gente como goleador de tres campeonatos y formando temibles ataques junto a Alfredo Graciani y Jorge Rinaldi. Jugó 127 partidos y convirtió 63 goles durante su estadía en el Xeneize. Luego partió a Tiburones de Veracruz, donde es considerado de los mejores futbolistas de su historia.