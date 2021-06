Insólito: viajaron a la Copa América y se enteraron en Brasil que se jugaba sin público

El blooper de la semana. Una familia colombiana llegó a Brasil con la intención de alentar a su seleccionado en el partido inaugural de la Copa América ante Ecuador, que tuvo lugar el pasado domingo y que los cafeteros ganaron por 1 a 0.

Pero hubo un detalle que los protagonistas no tuvieron en cuenta: la competencia continental se juega sin público debido a las medidas restrictivas por el coronavirus.

"No pudimos. No sabíamos que no iba a tener público. Lo lógico era que tuviera porque inicialmente iba a tener", explicó la mujer a las cámaras de televisión.

Y explicó: "En Colombia iba a tener público. En Colombia iban a llenar el 30% de la capacidad del estadio, creímos que iba a ser igual".