La ironía de Bolsonaro respecto a la Copa América

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió hoy la realización de la Copa América en su país, que se inició el domingo, e hizo ironías sobre el contagio entre las diez delegaciones que participan del certamen en las sedes de Brasilia, Goiania, Río de Janeiro y Cuiabá.



En un diálogo con seguidores en la puerta del Palacio de la Alvorada, residencia oficial, Bolsonaro reivindicó que la televisación de los partidos de la selección brasileña estén a cargo de SBT, el canal de aire del empresario bolsonarista SIlvio Santos, suegro del ministro de Comunicaciones, Fabio Faria.



"¿Alguien vio la Copa América ayer por SBT? El que se opone a la Copa América no puede mirarla, eh", dijo el ultraderechista en el habitual diálogo distendido con su seguidores, que es filmado por las redes bolsonaristas.



En ese intercambio con los militantes, uno de ellos le preguntó a Bolsonaro si vio lo que han dicho los diarios este lunes por la realización de la Copa. Y el mandatario respondió: "¿Murieron cuántos de Covid-19 hoy?"



"La Copa América transmite Covid, las otras no", disparó al justificar el acuerdo de su gobierno con Conmebol y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), contra la posición del plantel brasileño de albergar la competición luego de que la rechazara Argentina, por cuestiones sanitarias, y Colombia, por su crisis política.



Bolsonaro dijo que para apoyar la difusión de la Copa América publicó en sus redes sociales una fotografía al lado de la transmisión.



A las 18 del domingo el Ministerio de Salud reportó que 1.129 personas murieron de coronavirus con lo que sumó 487.401 decesos desde el inicio de la pandemia en el país.



La entidad detalló que en una jornada se contabilizaron también otros 37.948 casos confirmados de la Covid-19, con lo que sumaron 17.412.766 hasta el momento.



Brasil sigue como el segundo país del mundo tras Estados Unidos con más muertes a causa del virus y el tercero detrás de Estados Unidos e India en cantidad de contagios.



El mandatario propuso el jueves dejar de exigir máscara a quienes sufrieron Covid-19 y los vacunados, una medida que fue repudiada por la comunidad científica y está en estudio en el Ministerio de Salud.



El sábado Bolsonaro fue multado en San Pablo a razón de 110 dólares por no usar barbijo en una manifestación en la que participaron unas 13.000 motocicletas, que forma parte de los actos donde el mandatario busca recuperar popularidad.