Tras el escándalo, la determinación sobre la camiseta de Ucrania

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) dijo hoy que Ucrania debe eliminar el eslogan 'Gloria a nuestros héroes' de su camiseta de fútbol de la Eurocopa 2020, a partir de una queja presentada por la Unión de Fútbol de Rusia.



El organismo rector del fútbol europeo anunció la decisión hoy argumentando que debido a que el eslogan iba acompañado de un mapa de Ucrania que incluye Crimea, península anexada en 2014 por Rusia, y el eslogan "Gloria a Ucrania", era una declaración abiertamente política.



El torneo se iba a disputar en 2020; sin embargo, se pospuso hasta 2021 debido a la pandemia de Covid-19 que afronta la salud pública a nivel mundial.



"Esta combinación específica de los dos lemas se considera claramente de naturaleza política, con un significado histórico y militar", dijo la UEFA en un comunicado.



"Este eslogan específico en el interior de la camiseta debe, por tanto, ser eliminado para su uso en los partidos de competición de la UEFA", sentencia el organismo, según publica Euronews.



La inscripción conflictiva debía mostrarse en el interior del cuello de las camisetas usadas por los jugadores de Ucrania en el torneo, que comienza mañana.



La federación de fútbol de Ucrania dijo a la AFP que estaba negociando con la UEFA para mantener el eslogan en la camiseta.



La queja de Rusia de que el mapa de Ucrania incluye Crimea no fue confirmada por la UEFA porque la comunidad internacional no reconoce la anexión del territorio por parte de Moscú.



Ucrania no jugará contra Rusia en la fase de grupos del torneo, pero podrían encontrarse más tarde si ambos equipos progresan.