Naomi Osaka priorizó su salud mental y tomó una inesperada decisión en Roland Garros

La tenista japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo y vencedora de cuatro títulos del Grand Slam, anunció este lunes que se retira de Roland Garros luego del escándalo que protagonizó al no presentarse en la conferencia de prensa.

“Creo que ahora lo mejor para el torneo, los otros jugadores y yo misma es que me retire para que todo el mundo se pueda centrar en el tenis en París”, manifestó la nipona en su cuenta de Twitter.

Y en un extenso comunicado agregó: “Nunca quise ser una distracción y acepto que el ‘timing’ no fue el ideal y que mi mensaje podría haber sido más claro. Más importante, nunca hubiera trivializado con la salud mental o hubiera utilizado el término a la ligera”.

“La verdad es que he sufrido largos episodios de depresión desde el US Open 2018 y he pasado duros momentos lidiando con esto. Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida, y los que me ven en los torneos se habrán dado cuenta de que a menudo llevo auriculares como ayuda a mi ansiedad social”, relató.

“Me pongo nerviosa y encuentro estresante intentar siempre darles la mejor respuesta que pueda. Aquí en París me sentía vulnerable y con ansiedad, y pensé que el mejor ejercicio para cuidarme era saltarme las ruedas de prensa”, explicó luego el motivo por el que no asistió a la conferencia.

“Me tomaré algún tiempo fuera de las pistas, y cuando sea el momento adecuado quiero trabajar con el Tour para tomar los caminos que ayuden a jugadores, prensa y fans”, sentenció.