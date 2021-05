El aviso de Lionel Messi que hoy se hizo realidad

Luego de algunas idas y vueltas, Sergio Agüero arribó al FC Barcelona. Y si bien Lionel Messi aún no sella su continuidad, todo pareciera indicar que ambos jugarán juntos en el conjunto catalán.

Este lunes es un día especial para el Kun ya que firmó el vínculo con el Barcelona hasta la finalización de la temporada 2022/23, generando grandes expectativas en todos los apasionados por el fútbol.

En este sentido, una cuenta de Tik Tok revivió un video de Lionel Messi y no pasó desapercibido. En las imágenes le consultan a la Pulga dónde podrían juntarse con el Kun y su respuesta es muy clara.

"El papá del Kun dijo que en un futuro cercano los imagina jugando juntos. El Kun muchas veces coqueteó con el Barcelona, pero nunca vino. ¡No me digas que este se va al City!", le dicen a Messi. Y automáticamente lanzó: "No, yo al City no. Si se da será que lo traen al Kun acá (Barcelona)".

Y sí, Leo. Se hizo realidad.