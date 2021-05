A qué hora juega Boca y cómo verlo en vivo

Boca Juniors define hoy la clasificación de su grupo a octavos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize debe vencer a The Strongest para asegurar su pase y, dependiendo de otro resultado, aún puede asegurarse el primer lugar.

Además, por la tarde, Villarreal y Manchester United juegan la final de la Europa League.

Agenda completa

MIÉRCOLES 26 DE MAYO

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

19:00 Internacional vs Always Ready DIRECTV GO FOX SPORTS 2

19:00 Olimpia vs Deportivo Táchira ESPN 2

21:00 Barcelona (ECU) vs Santos ESPN 2

21:00 Boca vs The Strongest ESPN

23:00 Nacional vs Argentinos ESPN

23:00 Universidad Católica vs Atlético Nacional ESPN 2

COPA CONMEBOL SUDAMERICANA

19:15 Bahia vs Montevideo City DIRECTV GO DIRECTV SPORTS + / 1613

19:15 Independiente vs Guabirá DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610 ESPN 3

21:30 Corinthians vs River Plate (PAR) DIRECTV GO DIRECTV SPORTS 2 / 1612

21:30 Huachipato vs San Lorenzo ESPN 3

21:30 Rosario Central vs 12 de Octubre FOX SPORTS 2

21:30 Sport Huancayo vs Peñarol DIRECTV GO DIRECTV SPORTS + / 1613 FOX SPORTS

UEFA EUROPA LEAGUE

15:30 Villarreal vs Manchester United DIRECTV GO ESPNFOX SPORTS

NBA - PLAYOFFS

20:00 Philadelphia 76ers vs Wizards DIRECTV GO NBA TV

20:30 New York Knicks vs Atlanta Hawks

CICLISMO: GIRO D'ITALIA

06:50 Día 17 ESPN 3

COPA DE LA REINA

14:00 Mardrid CFF vs. Barcelona DIRECTV GO DIRECTV SPORTS + / 1613

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:30 Astros vs Dodgers ESPN Extra

ESPORTS

22:00 Campeonato ePrimera DIRECTV DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1618