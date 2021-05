Koeman perdió la paciencia y explotó contra los jugadores del Barcelona

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, piensa que no ha dirigido este sábado su último partido como técnico culé porque tiene contrato en vigor y porque considera que "la temporada no es mala, ni mucho menos", después de haber ganado la Copa del Rey y haber peleado por la Liga a falta de dos jornadas.

Sin embargo, durante la rueda de prensa, apuntó contra su plantel con un mensaje que tendrá mucha repercusión: "Cuando llegamos al Barça, agarramos un plantel formado, el único fichaje que hicimos fue Dest el último día. Este plantel sigue sin estar hecho, en todos los sentidos, no tiene el nivel que nosotros queremos tener en el Barça".

"Eso está claro, mucha gente del club lo piensa así. Estamos intentando mejorar la plantilla (para el futuro), hay jugadores mayores que todavía han demostrado que tienen nivel para este equipo y hay muchos jugadores muy jóvenes que necesitan tener más experiencia y aprender más", recordó.

Este trabajo, dijo Koeman, que "no se puede hacer en una sola temporada". "Para mejorar la plantilla en todos los sentidos y tener más efectividad arriba, necesitas más tiempo. Somos el equipo con más goles marcados y el porcentaje durante la temporada ha sido inferior a lo que tiene que tener un equipo como el Barcelona", añadió.

"Ganar un título y luchas por el campeonato hasta faltando dos o tres partidos, yo hubiera firmado en agosto. Pero durante la temporada hubo más y las esperanzas han sido demasiadas. No es mala, no es la mejor que podíamos hacer pero creo que no se puede pedir un doblete a una plantilla que estamos formando", finalizó Koeman, que mandó su felicitación al Atlético por su título.