Koeman reveló un secreto a voces sobre la relación entre Messi y Bartomeu

Sin querer o quizás queriendo, Ronald Koeman reveló que Lionel Messi no tenía la mejor relación con Josep Bartomeu. Confirmó que existía un problema entre el futbolista y el ex directivo de Barcelona, pero que sin embargo eso no influyó en la profesionalidad de La Pulga a la hora de encarar los partidos.

"La ira de Messi con Bartomeu dejó una gran marca, pero Leo ni una sola vez me transmitió que no quisiera trabajar conmigo", aseguró el entrenador al periódico holandés De Teleraaf, sobre lo que era un secreto a voces. "Ni en entrenos, ni en partidos, ni cuando le transmití mis ideas. Messi siempre ha dado el 100% por este club", agregó.

También confesó las exigencias futbolísticas que tiene Messi: "Messi quiere a jugadores de puro fútbol a su alrededor, por eso está tan contento con De Jong. Le ha dicho que es un jugador fantástico, que es muy inteligente y que puede alcanzar un nivel aún mayor".

A finales del 2020, Messi dejaba en claro cuál era su pensamiento sobre Bartomeu en una reveladora entrevista con Jordi Évole: "Me engañó en muchas cosas. No voy a decirlo porque no soy así, pero te puedo decir que en muchas cosas". Luego asumió Laporta y, pese a que el futuro de Messi continúa siendo una incógnita, pareciera estar más cerca de continuar que de marcharse.