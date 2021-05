La sorpresiva reunión de Laporta y Koeman que sacude Barcelona

Joan Laporta y Ronald Koeman han comido juntos este jueves en un restaurante de Barcelona. El presidente y el técnico se reunieron para analizar la situación que está atravesando el equipo después del empate del pasado martes ante el Levante en el que han perdido prácticamente todas las opciones de ganar la Liga. En la comida también estuvo Rafa Yuste.

Laporta ha pedido explicaciones por la derrota ante Granada y el empate con Levante, donde el equipo alcanzó a estar hasta 3 veces por delante en el marcador y no pudo llevarse el triunfo. Tras unos primeros 4 meses del año donde el equipo volaba, se ha perdido esa frescura que le dio la Copa del Rey.

Laporta y Koeman saliendo de la comida. (Mundo Deportivo)

La reunión duró algo más de dos horas y, a la salida de la misma, nadie quiso revelar el contenido de la misma. Laporta dijo que fue una "reunión normal entre un presidente y un entrenador", mientras que el holandés dijo que no iba a responder a las preguntas de los numerosos periodistas que estaban en la puerta del restaurante.

Según apuntan fuentes del club, de esta reunión no saldrá una decisión sobre el futuro del entrenador, que tiene contrato en vigor hasta 2022. Hasta ahora, el presidente ha mostrado públicamente su apoyo al trabajo de Koeman, algo que ya hizo en la campaña electoral. Sin embargo, no ha asegurado taxativamente que vaya a cumplir su contrato. Desde el club se apunta que no hace falta.