Koeman, Busquets y un par de frases que sentencian al Barcelona

El entrenador de Barcelona, Ronald Koeman, reconoció la dificultad para encontrar una explicación a lo que les sucedió en la segunda parte del Levante y que finalmente les costó un empate que les deja "tocados" y con el título de LaLiga Santander "muy complicado, pero siempre depende de los resultados de los demás".

"El objetivo era ganar estos tres últimos partidos y esperar que alguno de nuestros rivales perdiese puntos, pero ahora es muy complicado", confesó. Admitió que "a veces es dificilísimo explicar" situaciones como la que le sucedió a su equipo que en tres minutos desperdició un 0-2 y que tampoco pudo aguantar el 2-3.

"Como entrenador eres el máximo responsable. Yo también me he preguntado qué hemos hecho en el descanso porque habíamos hablado de seguir con la intensidad y de mejorar cosas defensivamente, pero viendo la segunda parte parece que no he logrado transmitirlo. Estamos 'tocados', teníamos nuestras esperanzas, íbamos 0-2 y no esperas un empate", añadió.

Koeman entiende que tras ver la segunda parte "haya preguntas" sobre su futuro en el club, pero también recalcó que era "complicado" hablar de esto tras un partido que les dejaba "muy decepcionados. A partir de mañana tenemos que seguir adelante, prepararnos para los últimos dos partidos y para la próxima temporada. Hay que asumir primero este empate, que ya es mucho.

Sergio Busquets continuó en la misma línea de su entrenador, aunque no fue tan sutil en sus declaraciones: "Tenemos malas sensaciones y ahora lo tenemos difícil. Queríamos meter un poco de presión y ponernos líderes, pero no ha podido ser. Es un punto que nos sabe a poco y la Liga prácticamente queda sentenciada en nuestra contra".

Busquets dejó claro que había "poca explicación" para este empate. "Es culpa nuestra. Han sido errores nuestros, de colocación y de precisión. En un tramo de la temporada nos encontramos muy bien con esa 'chispita' que no se está viendo en estos últimos partidos y recortamos puntos, pero ya fue así contra el Atlético y el Granada, y aquí tampoco. Nos hemos dejado muchos puntos para ganar la Liga, no en este partido, en bastante parte de la temporada", sentenció.