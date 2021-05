Koeman, contundente sobre su futuro en el Barcelona: ¿sigue o se va al finalizar La Liga

En la previa del partido de mañana ante el Levante, luego de igualar ante Atlético de Madrid, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, habló en rueda de prensa y además de analizar la actualidad del equipo y sus chances de ganar La Liga, se refirió a su futuro al frente del primer equipo.

La continuidad del DT holandés es un tema que está siempre latente en la Ciudad Condal, teniendo en cuenta que fue contratado por el presidente anterior, Josep María Bartomeu, y que en su primeros meses al frente del Blaugrana recibió muchos cuestionamientos, motivo por el que muchos especulaban, y lo siguen haciendo, con que Joan Laporta podría elegir otro entrenador para la próxima temporada.

Al respecto, Koeman se mostró muy tranquilo este lunes. "Desde el primer día el presidente me ha demostrado su confianza, para mí no es algo que tenga que estar preocupado, firmé dos años de entrenador y yo me veo como entrenador el año que viene, si no es así que hable el presidente", dijo el DT apelando a Joan Laporta, primer mandatario del club.

"Hemos quedado para hablar con el presidente para cuando acabe la temporada. Es más importante este final de La Liga y no mi futuro. No me siento infravalorado. Creo que se valora mucho lo que estamos haciendo. Para mí es lo importante. No puedo ganar la batalla con la prensa y con la gente, pero creo que durante mucha parte de la temporada se ha valorado lo que estamos haciendo, para mí es así y es justo", se sinceró.

Finalmente, sobre las chances de ganar el campeonato, aseguró que "vamos a luchar hasta el último segundo por ganar la Liga. No está en nuestras manos, pero no tenemos que cometer ningún fallo más. Vamos a luchar hasta el últimos segundo por ganarla". "Estamos ahí todavía en la lucha. Está claro que es diferente porque el Atlético está dos puntos por encima, pero no hay que pensar en los demás, sino en nosotros", concluyó.