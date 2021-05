La sincera confesión de Dani Alves sobre el futuro de Messi en Barcelona

Nadie sabe aún qué hará Lionel Messi con su futuro ni dónde jugará la próxima temporada. Pero Dani Alves le ha recordado, a través de una entrevista en The Guardian, que él le recomendó que no se moviera del Barcelona, donde siempre quiso volver pero no le dieron la posibilidad de tener revancha.

"Él me ha dado consejos antes para que yo pueda hacerle lo mismo. Una vez me dijo que me quedara en el Barça porque no había ningún sitio mejor. '¿Dónde estarás más feliz?' él me preguntó. Así que me quedé", confesó el defensa brasileño, que a sus 37 años, juega en el Sao Paulo brasileño.

Y en la misma línea, agregó: "Ahora le he recordado esa conversación y que un buen amigo (el propio Messi) me dijo que Barcelona es el mejor lugar de todos los tiempos. Todavía no he tenido respuesta de él, pero cuando te vas del Barcelona te das cuenta de lo bueno que es. Todos los que se han ido del Barcelona lo han lamentado. Todos se arrepienten de irse".

De hecho, él mismo reconoce que quiso regresar. "Cuando dejé el club, solo quería mostrar mi valor para volver. Pero, lamentablemente, las mismas personas, que estaban en mi contra cuando estuve en el club, se quedaron allí. Demostré que podía jugar en el Barcelona. Intenté volver. Quería volver. Jugué para volver al Barça, pero ya no me querían", reveló.

Para cerrar, el lateral de 37 años le pidió perdón a Pep Guardiola por no haber fichado por Manchester City: "Me arrepiento de ello. No es que yo elija al PSG, en absoluto. No me arrepiento de jugar en el PSG, por supuesto que no. Mi tiempo en Francia fue increíble. Pero fue mi culpa que no funcionara con el Manchester City".