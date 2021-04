Escándalo racista en LaLiga española: continúa el fuerte cruce entre dos futbolistas con amenazas de denuncia

El domingo se midieron Cádiz y Valencia, pero el partido terminó envuelto en una fuerte polémica. El encuentro estuvo suspendido durante 10 minutos después del insulto racista que le habría propiciado Juan Cala al joven defensor Mouctar Diakhaby.

El francés acusó a un rival de realizar un comentario racista y protestó ante los árbitros. Los jueces explicaron que no habían oído nada y, tras una discusión, el futbolista junto con el resto de sus compañeros abandonaron el campo de juego. Finalmente, diez minutos después se reanudó el juego sin Diakhaby.

Ahora los protagonistas del asunto rompieron el silencio y dieron su versión de los hechos.

Mouctar Diakhaby en un video en Instagram

“Hola, quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. En Cádiz hubo una jugada donde un jugador me insulta y las palabras fueron ‘negro de mierda’, que el jugador me diga eso es intolerable.

Yo no puedo perdonar eso. Todos han visto mis reacciones. Eso no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto. Con mis compañeros decidimos irnos al vestuario, que fue una buena decisión, y luego se acercó un jugador de ellos a decirnos que si Cala se disculpaba volviéramos al campo.

Mis compañeros y yo dijimos que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte o pasar página así como así, no. Hoy me siento bien, pero me ha dolido muchísimo. Yo espero que la liga haga cosas, busque soluciones para que todo se aclare".

Anil Murthy, presidente de Valencia

“Que a nadie le quepa la menor duda de que el Valencia va a llegar hasta el final para defender a Diakhaby y luchar para que nunca más se repitan estos hechos tan lamentable.

Todavía no entendemos por qué, después de sufrir este insulto racista y ver cómo el árbitro sacaba amarilla a Diakhaby, tuvimos que salir a jugar porque la normativa desprotege en este tipo de casos a la víctima y al equipo.

Aunque él (Cala) lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad y creemos totalmente a Mouctar".

Juan Cala en conferencia de prensa

“Yo jamás le dije eso. Le digo al jugador ‘déjame en paz’ y me desentiendo. Y el jugador me acusa de decirle ‘negro de mierda’. Lo único que le dije fue que se había equivocado, que no le había dicho eso, nada más. Llevo cuatro ligas diferentes (España, Grecia, Gales y China) y 12 años de profesional. He estado con asiáticos, africanos, con compañeros de todos los orígenes y todos los colores, y jamás he tenido un problema en este sentido.

Que diga el nombre del jugador del Cádiz al que se refiere. Y si lo hace, yo dejo el fútbol ahora mismo. Lo que quiero es que se investigue y aclare todo. Porque en el fútbol español no hay racismo. Todo lo que dice es falso. Si hay algún jugador del Cádiz que haya dicho que yo iba a ir a pedirle perdón, dejo el fútbol. Esto es un linchamiento mediático.

Me encantaría por el bien del país que alguien me llamara y se disculpara, pero lo dudo. Aquí lanzamos informaciones y tuits y quedan en saco roto. Tachamos la imagen de un ciudadano y no pasa nada. Lo tenemos normalizado y eso no es normal. Lo que busco es que se esclarezcan los hechos para que se demuestre una cosa u otra. Eso es lo que ha hecho LaLiga y eso es lo que está haciendo el Cádiz.

También confirmó que denunciará al presidente del Valencia por acusarlo de racista “sin ninguna prueba”, aunque no quiso asegurar si también llevará a los juzgados a Diakhaby: “Eso lo lleva mi abogado. Lo que sí te puedo decir es que defenderé mi honor.”