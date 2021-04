Boca le hace un ultimátum a Cavani

Es una obviedad decir que en Boca genera ilusión la posibilidad de sumar a Edinson Cavani, pero la realidad es que desde que empezaron los rumores de la chance de que el uruguayo regrese al fútbol sudamericano, todavía no hubo ninguna señal concreta para poder avanzar en las negociaciones, y habiendo transcurrido ya la primera mitad del semestre y empezando a pensar en el próximo mercado de pases, en el Xeneize buscan comenzar a tener certezas.

En ese contexto, la dirigencia de Boca y el Consejo de fútbol buscarán en los próximos días tener un contacto directo con Cavani o su entorno más cercano para obtener una respuesta concreta sobre si desea o no jugar en el Xeneize a partir de mitad de año, cuando se termine su contrato con el Manchester United. Claro que el uruguayo es prioridad, pero Ameal, Riquelme y compañía no quieren apuntar todos los cañones a aquella posibilidad si no es una chance real.

Si del lado de Cavani hay una respuesta positiva, la intención -claramente- será avanzar en las negociaciones, pero si el atacante charrúa no muestra señales que hagan pensar que puede terminar siendo el refuerzo estrella de Boca, inmediatamente comenzarán a buscar otras alternativas, como la que surgió hace algunas semanas tras la lesión de Salvio, con Michael Estrada.

LOS REFUERZOS QUE BUSCARÁ BOCA EN EL PRÓXIMO MERCADO DE PASES

Cavani no es el único anhelo para el libro de pases de mitad de año, donde el Xeneize buscará reforzarse fuerte, después de un último mercado con poco movimiento. Además del uruguayo, en el tintero están los nombres de Michael Estrada, el ecuatoriano que estuvo cerca por la lesión de Salvio; Esteban Rolón, mediocampista central de Huracán que en el último tiempo estuvo cerca; y Luis Advíncula, el lateral peruano que quieren para convertir en el 4 titular.