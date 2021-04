Rooney y una confesión por la salida de Agüero del City

Manchester City se encuentra en medio de un clima de despedida ante la partida de uno de los jugadores más importantes de su historia. Al final de la temporada, Sergio Agüero abandonará la Premier League, donde brilló la última década. En este contexto, estrellas de otros clubes del calibre de Wayne Rooney lo saludan, asegurando que «lo echaremos de menos».

En una charla con Sky Sports, el histórico delantero de Manchester United habló sobre la partida del delantero argentino de la Premier League. «Es un jugador sobresaliente. Ha sido una revelación absoluta en la Premier League, uno de los mejores delanteros del mundo. Su promedio de goles es increíble, estoy seguro de que lo echaremos de menos en el City y estoy seguro de que la Premier echará de menos a un jugador de su calidad», declaró.

Además, el excapitán de la selección de Inglaterra llenó de elogios al ‘Kun’ por la carrera que hizo en el Reino Unido. «Desde mi punto de vista, me gustaría felicitarlo por su carrera aquí. Si se queda en Inglaterra o no, obviamente, no lo sé, pero ciertamente ha tenido una carrera fantástica en el Manchester City», agregó.