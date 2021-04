La bomba de Neymar que derrumba la ilusión de Messi y Barcelona

Durante el día, Neymar estuvo en boca de todos. Además de lograr la clasificación con el PSG a las semifinales de la Champions, el astro brasileño apareció en varios portales españoles teniendo en cuenta que Barcelona pretende que vuelva y hasta hubo gestos de importantes jugadores buscando convencerlo.

Al terminar el duelo con el Bayern, fue consultado sobre su futuro y expresó: "¿Quedarme en París? El PSG es un gran equipo, ahora estamos en semifinales y soñamos en grande, estoy muy contento.", respondió a los micrófonos de RMC Sport. Sin embargo, minutos después, dialogó con ESPN Brasil y lanzó una verdadera bomba.

"Me quedo en el Paris Saint-Germain. Mi renovación ya no está en cuestión. Me siento muy cómodo y estoy como en casa aquí. Me siento más feliz que antes", aseguró después de recibir el premio como Mejor Jugador del Partido. La frase causó mucho revuelo, ya que reveló su deseo y, al parecer, la novela de su traspaso al blaugrana se habría terminado.

De igual manera, y sabiendo que Joan Laporta lo necesita para convencer a Lionel Messi, esta historia tendrá un "bonus track". Ahora el jugador deberá renegociar su contrato y en las próximas horas se sabrá si la frase realmente fue textual o se sacó de contexto para buscar la repercusión que ya está consiguiendo.