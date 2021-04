Más leña al fuego: un jugador de Boca se hartó y puso en duda su continuidad

Lisandro López desembarcó en Boca Juniors como un auténtico refuerzo de lujo. Tras haberse desempeñado en Chacarita Juniors, Arsenal de Sarandí, Getafe, Benfica, Inter de Milán y Genoa, el destacado defensor central que llegó a disputar cuatro partidos con la Selección Argentina se convirtió en incorporación de la popular escuadra Xeneize.

Sin embargo, nadie sabe los motivos, comenzó a perder terreno y perdió su puesto con el resistido Carlos Zambrano. Ante esto, y teniendo en cuenta que a corto plazo su situación no va cambiar, el futbolista analiza dejar la institución. Así lo confirmó su representante en una entrevista con Radio Colonia.

"Si Lisandro López no va a jugar y no va a ser tenido en cuenta, veremos cómo continúa. En mi opinión no había motivos para sacarlo del equipo. Creo que con su salida, Boca no mejoró, sino que empeoró", indicó Gustavo Goñi, quien puso en duda la continuidad del jugador que fue clave y hasta intransferible.

La derrota de ayer ante Unión generó un nuevo sacudón para un plantel que no encuentra el rumbo pese a encontrarse en puestos de clasificación. El pobre nivel de juego y los constantes cambios de esquemas o piezas, hacen que en Boca no haya paz.