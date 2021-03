El Messi mexicano del boxeo: cómo el Canelo Álvarez se debate entre el amor y el odio en su país

Hay ejemplos en todas las disciplinas deportivas de exponentes que son fueras de serie y que llevan a su país marcado a fuego por todas las competiciones. El mundo del boxeo ha sido una referencia en todo el planeta, ya que cada aficionado puede encontrar la categoría que más le satisfaga, ya que en todas ellas ha habido algún púgil que ha hecho historia.

Poniendo el foco en la época contemporánea, los mexicanos han tenido la suerte de contar con una figura como Canelo Álvarez, un boxeador que se ha convertido en referencia a nivel mundial, pero lo cierto es que tiene algunos detractores en su tierra natal que no le ven con buenos ojos. Es un peleador que no logra hacer click con un gran sector de aficionados mexicanos que lo critican que no se identifican con él ni lo validan como un guerrero mexicano legítimo, a pesar de que busca ganarse el cariño con labor caritativa.

En este sentido, Saúl Álvarez ha estado siempre al lado de la Fundación Nariz Roja, apoyando con fondos los tratamientos que necesitaban niños con cáncer para salir adelante. Ser padre de cuatro hijos, hace que el boxeador se sienta identificado con esta lacra, y ayude en todo lo que esté en su mano para ayudar a los más pequeños en esa dura batalla.

Después de un 2020 discreto en lo deportivo por motivos ajenos a la propia competición, el presente curso se presenta bastante fructífero para “El Canelo”. Según podemos comprobar en los sitios de noticias de boxeo, el boxeador azteca tiene grandes eventos concretados en este 2021 que permitirán saber si sigue continuando con el nivel que había demostrado años atrás.

Pero lo cierto es que, en ocasiones, un grande de su profesión no es profeta en su tierra para todos sus compatriotas. El caso de “El Canelo” Álvarez es un ejemplo de esta tesitura, ya que pese a llevar la bandera mexicana a lo más alto en muchos lugares del planeta en los que ha pisado y combatido, son muchas las voces críticas de su país que no se sienten identificados con este boxeador. Dan igual sus victorias, su labor social o cualquier otro aspecto que le encumbra como uno de los más grandes deportistas aztecas de todos los tiempos. Los “haters” siempre existen, y estos deportistas deben saber convivir con ellos.

Caso similar al que le ocurre al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Leo Messi ha deslumbrado al planeta con su juego sobre el terreno de juego durante más de una década. En cambio, hay muchos de sus compatriotas que no le ven como la estrella en el firmamento que es, al no haber podido llevar a la albiceleste a los más alto. Estos argumentos gruesos no hacen más que poner de manifiesto que nunca llueve a gusto de todo, aunque te llames Leo Messi y hayas defendido la casaca de la albiceleste hasta la extenuación.