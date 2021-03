A qué hora juega River y cómo verlo en vivo

Este lunes finaliza la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional con dos partidos: Racing recibe a Rosario Central desde las 19.15 y River hará lo propio con Argentinos Juniors desde las 21.30.

En el fútbol internacional, el partido del día es Inter - Atalanta: el equipo de Lautaro Martínez buscará un triunfo que lo siga afianzando como líder de la Serie A.

Fuera del fútbol, comienza el ATP 250 de Doha, competencia que contará con el regreso de Roger Federer.

Agenda completa

LUNES 08 DE MARZO

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

19:15 Racing vs Rosario Central TNT SPORTS

21:30 River vs Argentinos FOX SPORTS PREMIUM

PREMIER LEAGUE

15:00 Chelsea vs Everton ESPN 3

17:00 West Ham vs Leeds United ESPN 3

SERIE A

16:45 Inter vs Atalanta ESPN 2

LIGA DE ESPAÑA

17:00 Betis vs Alavés

ATP 250 - DOHA

08:30 Primera Ronda ESPN 2

PARIS - NIZA (CICLISMO)

10:00 Etapa 2 ESPN 3

COPA CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA

17:00 Corinthians (Bra) vs Universitario (Per) DIRECTV GO

17:00 Santiago Morning (Chi) vs Avaí Kindermann (Bra) DIRECTV GO

19:30 El Nacional (Ecu) vs América de Cali (Col) DIRECTV GO

19:30 Boca Juniors (Arg) vs C.D. Trópico (Bol) DIRECTV GO

PRIMERA C

17:10 Argentino de Merlo vs Claypole

17:10 Berazategui vs Lamadrid