Ibai Llanos, amigo del Kun, y una confesión que revoluciona al Barcelona

El periodista Jordi Évole, quien meses atrás obtuvo la exclusiva en la que Lionel Messi rompió el silencio tras enviar el burofax con la intención de irse del Barcelona, entrevistó al popular streamer español Ibai Llanos en La Sexta, en una emisión que podrá verse en Argentina a partir de las 23.30 en la señal internacional de Antena 3, y en la previa de la misma ambos charlaron en vivo por Twitch y dejaron mucha tele para cortar.

Antes de que comenzara la entrevista, Ibai y Évole mantuvieron una distendida charla en el canal oficial del streamer español y allí lanzó una bomba con respecto al futuro del Kun Agüero, con quien entabló una gran relación este último año gracias a las transmisiones en vivo que compartieron jugando a diferentes videojuegos como Among Us o Fall Guys.

"Tras las elecciones, yo veo que el Barcelona puede fichar a un bombazo argentino", empezó diciendo Ibai a Évole. "¿A Lautaro?", preguntó el periodista, algo que inmediatamente contestó Ibai: "No, no, uno más grande. El Kun Agüero. No lo he hablado con él, pero... acaba contrato a final de temporada y me cuadraría que fichara por el Barça".

Este domingo, además, Joan Laporta ganó las elecciones y es el nuevo presidente del Barcelona. Su triunfo eleva las esperanzas del barcelonismo de que Lionel Messi renueve su contrato, ya que mantienen una muy buena relación, y en la semana la prensa inglesa aseguró que Laporta ya tiene un acuerdo de palabra con Sergio Agüero.

En este contexto, las palabras de Ibai Llanos, de relación cercana con el Kun, cobran una fuerza especial. ¿Compartirá equipo por primera vez con su gran amigo Lionel Messi?