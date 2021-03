Ni Passarella ni Grondona: un ex River responsabilizó a un jugador por el descenso

En los últimos días se habló mucho de las declaraciones que brindó Juan José López al recordar el descenso de River. Fueron muchos los que salieron a criticar sus dichos y otros se pusieron del lado del entrenador que quedó marcado. Este es el caso de Carlos Morete, quien responsabilizó a un futbolista del hecho más triste de la historia millonaria.

"Para mí, el descenso de River fue pura y exclusivamente de Juan Pablo Carrizo. Para mi Carrizo, el arquero, lo mandó a la "B" a River con cinco o seis partidos, incluido el de la cancha de Boca, que se hizo los goles él. Yo no sé por qué JJ no lo sacó del equipo. Él lo mandó al descenso", dijo en Radio La Red el exfutbolista que debutó en el Millonario en la década del 70.

En la misma línea, añadió: "Después, bueno, quedó condenando el Negro, quedó condenado Pasarella, porque esto es así. Y quedó como que era el técnico que lo mandó a la B a River, pero yo tengo el pensamiento ese diferente a todos".

Carrizo fue el encargado de defender el arco durante la última temporada que finalizó con la fatídica pérdida de la categoría y su rendimiento no terminó siendo el mejor: cometió errores groseros ante Boca y All Boys, y es muy recordado el gol que le marcó Jonathan Ferrari para San Lorenzo, al no poder contener el remate y escurrírsele la pelota por entre sus manos.

"Siempre lo apuntaron al Negro López. Yo hace muchísimo que no hablo con el Negro, pero vos sabés qué triste que habrá sido el futuro después del descenso. Fue todo muy injusto con el Negro López, que fue el mejor 8 que yo vi en mi vida. Pero no de River solamente, el mejor 8", expresó.

Y cerró: "Nunca vi un tipo que sea el patrón de un equipo, que se iba el lateral y el tipo cubría la espalda. Todo al compás de Negro. El Beto Alonso era el artista del equipo, pero el Negro López era un 8 de locos. De eso no se acuerdo la gente, de lo que fue como jugador de fútbol, se acuerda del descenso, porque es una cosa lógica, pero no fue culpa de él, por lo menos para mí".