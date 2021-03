Italia hizo lo necesario para comenzar con el pie derecho

La selección de Italia arrancó con buen pie este jueves la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022, en la que busca regresar al máximo torneo del planeta tras su histórica ausencia en Rusia 2018, y doblegó por 2-0 a Irlanda del Norte en Parma, con goles de Domenico Berardi y Ciro Immobile.





El seleccionado de Roberto Mancini sacó el máximo resultado con el mínimo esfuerzo ante Irlanda del Norte y alcanzó a Suiza, que ganó este mismo viernes 3-1 en el campo de Bulgaria, al mando del grupo C tras esta primera jornada de competición.



El estadio Tardini de Parma albergó un partido que para Italia debía marcar el comienzo de un camino de redención, después del fracaso vivido hace tres años y medio con Giampiero Ventura en el banquillo, quien no logró clasificar a la selección "azzurra" al Mundial sesenta años después de la última vez.



El rival, una Irlanda del Norte que pelea por regresar a una Copa del Mundo 35 años después de la última vez, que se remonta a 1986, fue curiosamente el mismo que en 1958 le apartó del Mundial de Suecia.



Mancini, que devolvió ideas, entusiasmo y, sobre todo, resultados a Italia, apostó por una mezcla de experiencia y juventud para arrancar el camino hacia Catar y su apuesta, con veteranos como Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini o Alessandro Florenzi y jóvenes como Lorenzo Pellegrini o Domenico Berardi le dio dividendos de forma rápida.



Los "azzurri" crearon peligros con buen ritmo y sellaron el triunfo con dos goles en la primera mitad. El primero llegó cuando el marcador del Tardini todavía no marcaba el cuarto de hora y fue obra de Berardi, con un buen remate de pierna izquierda dentro del área tras un excelente pase vertical de Florenzi.



Fue el tercer gol seguido del extremo del Sassuolo con la camiseta "azzurra" y, poco antes del descanso, un contragolpe liderado por Lorenzo Insigne acabó con el 2-0, firmado por Immobile con un disparo con la zurda que sorprendió a Bailey Peacock-Farrell en el primer poste.



Para Immobile, Bota de Oro del último año con el Lazio, fue una liberación. Se reencontró con el gol con Italia dos años después de la última vez e intentó cambiar la dinámica negativa que hasta este momento le ha visto fallar en los momentos importantes de su selección.



Eso sí, tras unos primeros 45 minutos de buen nivel, Italia se relajó, quizás también con la mirada puesta en las dos próximas visitas a Bulgaria (28 marzo) y Lituania (31 marzo), y concedió unas ocasiones peligrosas que pudieron complicar su encuentro.



Pudo contar, sin embargo, con un portero Gianluigi Donnarumma en gran forma, protagonista con tres paradas de mérito, en particular dos a Gavin Whyte, que evitaron problemas a los "azzurri".



En Italia se estrenó Daniele De Rossi, exjugador del Roma y del Boca Juniors, campeón del mundo en 2006, como colaborador técnico de Mancini, cargo que mantendrá al menos hasta la próxima Eurocopa.



- Ficha técnica



2 - Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (Spinazzola, m.75); Verratti, Locatelli (Pessina, m.84), Pellegrini (Barella, m.63); Insigne (Grifo, m.84), Berardi (Chiesa, m.75), Immobile.



0 - Irlanda del Norte: Peacock Farrell; Smith, Cathcart, Evans, McNair, Dallas; Evans, Davis, McCann (Thomson, m.78); Whyte (Lavery, m.63), Magennis (Laffery, m.78).



Goles: 1-0, m.13: Berardi; 2-0, m.40: Immobile.



Árbitro: Ali Palabiyik (RUS). Mostró cartulina amarilla a Saville (m.48) y a Thomson (m.93), de Irlanda del Norte.



Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo C europeo de la fase de clasificación a Catar 2022 disputado a puerta cerrada en el estadio Tardini de Parma. EFE