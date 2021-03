Escándalo en Barcelona: Bartomeu toma la decisión de no declarar

Los Mossos d'Esquadra acudieron este lunes 1 de marzo al Camp Nou para continuar su investigación sobre el caso ‘Barçagate' y, además de confiscar documentos en las oficinas del club, también detuvieron al expresidente Josep Maria Bartomeu, a Óscar Grau, a Román Gómez Ponti y a Jaume Masferrer.

Según apunta 'Catalunya Ràdio', el expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, no tiene previsto declarar en el día de hoy y lo haría mañana ante la jueza. Bartomeu se acogería a su derecho a no declarar. Se sumaría a la iniciativa de Jaume Masferrer y Romà Gómez. Tres de los cuatro detenidos no han querido declarar hoy, de momento.