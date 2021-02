Estudiantes de San Luis dio la sorpresa y eliminó a Huracán

Huracán perdió esta tarde 5 a 4 en la definición con tiros desde el punto penal frente a Sportivo Estudiantes de San Luis, equipo del torneo Federal A, tras igualar 1 a 1 al término de los 90 minutos reglamentarios, y quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina de fútbol.

¡La definición por penales! ?



?? @CAHuracan - #Estudiantes de San Luis ??



uD83CuDFA5 Revivi la serie que le dio al equipo puntano la clasificación a los 16avos uD83CuDFA5#CopaArgentinaAXIONenergy uD83CuDFC6uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/b7unmDz6gM — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 25, 2021





El partido se llevó a cabo en el estadio Coloso del Ruca Quimey, en la ciudad neuquina de Cutral Có, y en los 90 minutos reglamentarios José Ignacio Cesarini puso en ventaja a los puntanos; mientras que igualó Diego Mendoza para Huracán, ambos en la etapa inicial.



En la definición con tiros penales, Estudiantes fue más preciso y convirtió 5 de los 6 disparos que ejecutó, sólo el tiro de José Garro fue contenido por el arquero de Huracán, Facundo Cambeses; al tiempo que el conjunto de Parque de los Patricios desperdició los remates de Diego Mendoza, que pegó en el travesaño, y de Walter Pérez, que se estrelló en el palo izquierdo.



Pese a las diferencias de categorías, el encuentro fue muy parejo, con llegadas a ambos arcos y los puntanos se pusieron en ventaja a las 24 minutos, luego de un tiro libre desde la izquierda de Cristian Gorgerino y un preciso cabezazo de Cesarini en el centro del área, que se metió rosando el ángulo derecho de Facundo Cambeses, quien sólo pudo atinar a mirar y contemplar el golazo de Estudiantes.



El gol obligó a Huracán, que afrontó el compromiso con varios jugadores que habitualmente no son titulares, a salir en búsqueda del empate y sobre los 36 minutos dispuso de una situación muy clara cuando José Moya estrelló un remate de cabeza en el poste izquierdo de Sacha Becerra.



Tres minutos más tarde, llegó la igualdad del "Globo". Franco Cristaldo envió un centro "picante" desde la izquierda para que Diego Mendoza, en el centro del área y con un disparo potente y a media altura, dejara sin posibilidades a Becerra, para establecer el 1 a 1.



En la parte final, Huracán intentó apoderarse del juego, pero a pesar de manejar más tiempo el control del balón, no creó peligro y se llegó al final con un merecido empate, que obligó a definir el pasaje a la próxima instancia de la Copa Argentina a través de la ejecución de tiros penales.



Desde los doce pasos, Huracán pudo haberlo ganado, pero Mendoza marró el último disparo de la serie de 5 y luego erró Walter Pérez. Estudiantes se recompuso y se impuso en el sexto remate.



El festejo quedó para los puntanos, quienes de todos modos sufrieron una grave lesión en el plantel, debido a que a los 10 minutos del primer tiempo se retiró el defensor José Simioli con fuertes dolores en la pierna izquierda, no podía pisar y más tarde se confirmó que se rompió el Tendón de Áquiles.



Estudiantes se medirá en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Villa San Carlos, que eliminó a Atlanta al superarlo también en la serie de los penales por 4 a 3, tras igualar 0 a 0 durante el partido.