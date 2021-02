El picante mensaje de Koeman para Messi que hace mucho ruido en Barcelona

Ronald Koeman no se rinde. El holandés no esconde su malestar por lo ocurrido ante Cádiz pero ya se ha puesto manos a la obra para reconducir la situación. En la rueda de prensa previa al partido contra el Elche, el técnico azulgrana reveló que había hablado con los jugadores para transmitir un mensaje muy claro y apuntó contra los más experimentados, entre ellos, Lionel Messi.

"La gente experimentada y los capitanes tienen que crear un ambiente de que vamos a por todo. Desde atrás con Piqué, Alba es un jugador experimentado, en el medio con Busquets o Leo (Messi) arriba hay suficiente personalidad. Estos tienen que marcar el camino", expresó ante la sorpresa de muchos.

El técnico, que ya avisó que su labor es "decirles las cosas cara a cara a los jugadores, ser directos dentro, pero protegerlos fuera", seguirá buscando el equilibrio entre juventud y experiencia, porque "siempre pienso en dar oportunidades a los jóvenes, pero para sacar las castañas del fuego necesitamos gente experimentada".

Koeman no quiso señalar con el dedo a ningún futbolista concreto, se aferró al mensaje de unión y sí le dio vueltas a un concepto, el de la efectividad. "No es la que debe tener un equipo como el Barça", reconoció y cerró: "Sabemos que nos ha costado puntos errores individuales, pero creo que no es justo ir a por un jugador solo porque hemos fallado muchas oportunidades en muchos partidos".