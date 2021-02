Atención: Cavani vuelve a estar en el radar de Boca

Desde hace ya un tiempo, el uruguayo Edinson Cavani ha sido una tentación para Boca en cada mercado de pases, aunque el elevado costo de su contrato ha sido la principal traba. Sin embargo, con la mira puesta en junio, el uruguayo vuelve a aparecer en el radar del Xeneize.

Actualmente, el delantero está en Manchester United pero, pese a ser una de las figuras del equipo, los ingleses todavía no se decidieron respecto de renovarle el contrato que vence en junio.

Ante esta situación, la buena relación que mantienen el jugador y Juan Román Riquelme, líder del Consejo de Fútbol y vicepresidente del Xeneize, podría ser el disparador para reflotar la chance de que el uruguayo se mude a La Bombonera a mediados de año.

Lo cierto es que, aún si Boca demuestra un interés, todavía resta resolver la cuestión contractual. Allí, sería el jugador quien debería tomar la posta y hacer el sacrificio económico para vestir la camiseta azul y oro.

Por lo pronto, nada parece indicar que Cavani vaya a pasar a Boca a mediados de año más allá del reiterado interés que ha tenido el club a los largo de los años y el hecho de que en junio saldrán a buscar un nueve. De todas maneras, el nombre del uruguayo vinculado al de Boca ya es motivo suficiente para que los hinchas se ilusionen.

Forlán confesó sus dudas respecto de un pase de Cavani a Boca

El ídolo uruguayo, palabra autorizada cuando de fútbol se trata, se refirió a las versiones que vinculan a su compatriota con el Xeneize y mostró su escepticismo respecto de la posibilidad en diálogo con la prensa de su país.

"Me hace un poco de ruido que Cavani vaya a Boca ahora, pero tampoco tengo ningún dato y no quiero decir nada que se pueda sacar de contexto. Quizás hay cosas personales que no conozco", declaró el exfutbolista en diálogo con Sport 890.