Lágrimas y adiós: Nacho Fernández se despidió de River

Todo tiene un final, todo termina. Hoy finalmente fue el último día de Nacho Fernández con indumentaria de River, luego de cinco años en el club. El futbolista asistió por última vez al River Camp, se despidió de sus compañeros, del cuerpo técnico y de toda la gente del Millonario y abandonó el lugar.

Su carrera continuará en territorio brasileño. Nacho será nuevo refuerzo del Atlético Mineiro, el equipo dirigido, hasta el momento, por otro argentino: Jorge Sampaoli.

"No es fácil irse de River. Y cada vez que aparecía una oferta, la decisión costaba mucho. Con 31 años, era el momento y se dio todo así. Es un dolor muy grande. Fueron muchos años donde vivimos cosas muy fuertes, entonces la despedida es como un sentimiento muy grande", expresó Nacho y agregó: "No imaginaba que iba a pasar todo lo que pasé en este club. No me esperaba hacer lo que hice en estos cinco años".

"Siempre tuve una buena relación con Marcelo (Gallardo) y hablaba con él si surgía una oferta. Me agradeció por estos años y me deseó suerte", señaló Fernández. "Fue un sueño cumplido vestir la camiseta de River", sostuvo el futbolista.

"Me voy mejor jugador. He crecido mucho como jugador y persona, este grupo mantuvo siempre la humildad", concluyó Nacho Fernández, invadido por lágrimas de emoción.

Días atrás, con el pase ya confirmado, su representante aseguró que el plan del jugador es cumplir los tres años de contrato que tendrá en Brasil y luego retornar a River para finalizar su carrera.