Filtran la dura frase de Xavi en el vestuario del Barcelona en otro día fatídico para el Culé

El FC Barcelona parece haber tocado fondo con la eliminación en primera ronda de la Champions League y quien más lo sufrió fue el entrenador, Xavi Hernández, quien tiene poco que ver con el pobrísimo presente Blaugrana pero igual se siente responsable, y este jueves la prensa catalana reveló la furia que expresó durante la derrota contra el Bayern Múnich.

El Barça se fue al descanso perdiendo por 2 a 0 y, con la pobre imagen que estaba dando, todo indicaba que no lograría dar vuelta las cosas, por lo que en el vestuario el DT no se guardó nada contra sus jugadores.

"Algunos no entienden lo que significa jugar en el Barça", escupió Xavi ante un plantel que no reaccionaba ya no tanto desde lo futbolístico, sino desde lo anímico y actitudinal.

"Por encima de cuestiones estrictamente tácticas, el técnico apeló a factores mucho más relacionados con la entrega y la implicación. La realidad es que el discurso no surtió efecto. El equipo no solo no reaccionó en la segunda mitad, sino que por momentos pareció bajar los brazos", detalla este jueves el diario catalán Sport.

Finalizado el partido, Xavi bajó el tono y apenas dio un breve mensaje, aunque el enojo era total y ninguno de los jugadores se animó a retrucar nada. Aunque el DT entiende que es época de vacas flacas, también sabe que la actitud no se negocia y, por eso, ya negocia con la dirigencia la toma de decisiones contundentes, por lo que se espera una fuerte limpieza.