A qué hora y cómo ver en vivo al Liverpool y a los Nuggets de Campazzo

Premier League

12:00Watford vs West Ham ESPN

17:00 Leicester vs Liverpool ESPN

NBA

21:00 Orlando Magic vs Milwaukee Bucks NBA LEAGUE PASS

21:30 Miami Heat vs Washington Wizards NBA PASS

21:30 Toronto Raptos vs Philadelphia 76ers NBA LEAGUE PASS

22:00 Houston Rockets vs Los Angeles Lakers NBA LEAGUE PASS

22:00 Minnesota Timberwolves vs New York Knicks NBA LEAGUE PASS

22:00 New Orleans Pelicans vs Cleveland Cavaliers NBA PASS

23:59 Golden State Warriors vs Denver Nuggets NBA LEAGUE PASS

23:59 Sacramento Kings vs Oklahoma Thunder NBA PASS