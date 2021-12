Rally Dakar: se confirmó una pésima noticia sobre el mendocino Franco Caimi

Finalmente el piloto de Hero no será parte de la competencia al no conseguir recuperarse de la lesión sufrida en Dubai semanas atrás. "Lamentablemente no vamos a poder estar", le dijo a MDZ Online. Con su baja, la legión nacional pierde un candidato a pelear por la categoría motos.