La reveladora confesión de Ponzio sobre el día que Gallardo le cambió la vida

Leonardo Ponzio, el jugador más ganador de la historia del Club Atlético River Plate , decidió ponerle fin a su carrera profesional con la obtención del Trofeo de Campeones. El León llegó a 17 títulos con la institución de Núñez y superó, nada más y nada menos, que a Ángel Labruna y Ricardo Vaghi, que tienen 16.

"Mi carrera fue con mucha cabeza y mucho sacrificio. Tenía que hacerme una resonancia por mes, estuve casi dos meses y medio de los cuales no veía la luz. Cuando volvimos de las últimas vacaciones, lo primero era que nos hisoparan para viajar. Yo no me quise hisopar, no me cambié e iba con la idea de decirle a Marcelo que hasta acá llegaba. Yo no iba a ir a la pretemporada y no me iba a poder preparar para agarrar enseguida el ritmo de todos", expresó sobre la decisión que había tomado a mitad de año.

uD83CuDF99? "Fui un privilegiado en esta carrera"



Nuestro capitán @LeoPonzio_ok y su mensaje después de ganar su 17° título con el Manto Sagrado ?? pic.twitter.com/le26k1hcdS — River Plate (@RiverPlate) December 20, 2021

Y, sobre la reacción de Marcelo Gallardo, reveló: "Marcelo no se lo esperaba. Me dijo: 'Vos no te podés ir ahora, te necesito. Tomate el tiempo que quieras. A vos te gusta el campo, metete ahí, volvé cuando quieras, pero no te podés ir ahora'". Y agregó: "Si me decía 'gracias por todo' era el empujoncito como para terminar. Pero recibí la respuesta que también quería escuchar, que te valoran, que te quieren, que te necesitan dentro de un grupo. Espera un poco las dos respuestas, pero gracias al grupo me pude acomodar".

Para finalizar, se refirió al post retiro:" "Marcelo siempre me decía que me prepare. Hablé mucho con Francescoli y me dijo que hay que encontrar manos para que el vacío no sea tan fuerte... Yo ahora creo que me vine de vacaciones al campo y cuando empiece la pretemporada, ahí uno va a pensar un poco más. Me tendré que preparar, tener ayuda y abrir caminos. Todavía no caí de todo lo logrado y el momento que estoy pasando. Me queda seguir soñando para continuar dejando algo desde el lugar que me toque".