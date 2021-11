Fórmula 1: la contundente frase de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton a dos fechas del final del Mundial

Max Verstappen lidera el Mundial de Fórmula 1 a dos fechas para el final. El neerlandés cuenta con ocho puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Lewis Hamilton. El piloto de Red Bull quedó segundo las últimas dos carreras y esto avivó aún más la recta final del certamen.

"Todo lo que ocurre con Hamilton es una dura batalla que beneficia a la F1", expresó el Max Verstappen en una entrevista concedida al servicio de streaming DAZN. Y agregó: "Todo esto que está pasando es algo natural. Se vio en el pasado. Nada nuevo. Tratamos de hacérselo más complicado al rival".

"Esto que está pasando es algo normal cuando el título es entre dos equipos. Yo, como piloto, me centro en la pista", analizó sobre la recta final del Mundial.

En cuanto a la posibilidad latente de alzarse con el título y como lo festejaría, expresó: "No sé lo que haría. Improvisaré cuando llegue si es que llega el momento. Y si no llega, lo mismo". Y añadió: "No pienso ni en lo positivo ni en lo negativo. Me quedo en el centro, que es lo que mejor va. En subirme al coche"

Para finalizar, sentenció: "Es un apoyo increíble. Vienen a casi todas las carreras. Zandvoort fue algo especial, con todo ese cariño. No necesito que me animen para tener una motivación extra, pero da buenas vibraciones. Es impresionante"